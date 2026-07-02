ua en ru
Чт, 02 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Польше чиновник потерял должность после конфликта с украинским таксистом

20:56 02.07.2026 Чт
2 мин
Чиновник уже озвучил свою версию событий
aimg Юлия Капитонова
В Польше чиновник потерял должность после конфликта с украинским таксистом Фото: Петр Матан, экс-представитель Свентокшиского воеводства (facebook.com/piotr.matan.1)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В Польше официальный представитель Свентокшиского воеводства Петр Матан лишился должности после словесной перепалки и потасовки с украинским таксистом. Впрочем, на этом скандал не закончился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Свентокшиского воеводского управления и пост Петра Матана.

Как объяснил воевода Юзеф Брик, он решил уволить Петра Матана из-за его поведения, которое считает неприемлемым для государственного служащего. Также добавил, что не будет терпеть использования служебного положения в личных целях и осуждает неуважение к другим людям.

Несмотря на то, что конфликт произошел еще в феврале, широкую огласку он получил лишь через несколько месяцев.

Это случилось, когда в сети начала распространяться видеозапись инцидента. На ней зафиксирован словесный спор между Матаном и таксистом из Украины, который перерос в потасовку и взаимные оскорбления.

Польский экс-чиновник также пытался запугать украинского водителя своим статусом. К примеру, выкрикивал: "Ты знаешь, кто я? Сейчас потеряешь лицензию".

После скандала Матан опубликовал собственное объяснение. По его словам, причиной ссоры стал отказ таксиста выполнить уже оплаченный заказ из-за того, что у одной из пассажирок была с собой еда.

Также экс-чиновник признал, что упоминал свою должность во время конфликта, однако отрицает какое-либо физическое насилие или оскорбления в адрес водителя.

Матан уверяет, что у него нет предвзятого отношения к украинцам. А сам инцидент он назвал умышленной провокацией, направленной на обретение популярности в соцсетях.

Экс-чиновник также заявил, что временно приостановил свое членство в партии до завершения рассмотрения дела.

А утром 2 июля Матан начал утверждать, что автор видео уже удалил запись и попросил у него прощения.

Ранее РБК-Украина рассказывало о еще одном скандале в Польше. Депутатка оскорбила украинца и поплатилась за это должностью.

Кроме того, выяснилось, что Варшава рассмотрела "эскалацию" в решении Зеленского по Пантеону.

На фоне недавних скандалов Польша также приняла решение относительно истребителей МиГ-29 для Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Польша
Новости
Число жертв атаки на Киев возросло до 20
Число жертв атаки на Киев возросло до 20
Аналитика
Роботы будут вывозить НРК на боевые задачи: интервью с директором UGV Robotics
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Роботы будут вывозить НРК на боевые задачи: интервью с директором UGV Robotics