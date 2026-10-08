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Thales представила НРК грузоподъемностью 10 тонн (фото)

10:23 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Константин Широкун
Thales представила НРК грузоподъемностью 10 тонн (фото) Фото: Thales представила НРК грузоподъемностью в 10 тонн (thalesgroup.com)
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Компания Thales Australia и 3ME Technology представили новый универсальный НРК BladeHAUL, использующий элементы платформы и ключевые характеристики бронемашины Bushmaster.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что BladeHAUL - это самоходный гибридный внедорожный НРК сверхбольшого класса (XL-UGV), разработанный так, чтобы превзойти все существующие аналоги по грузоподъемности и оперативной гибкости.

BladeHAUL, производимая в городах Бендиго и Ньюкасл с использованием производственной линии Bushmaster, разработана для выполнения широкого спектра логистических задач и перевозки грузов в контейнерах для повышения оперативной эффективности.

Новинка способна транспортировать контейнер и груз массой до 10 тонн. Новинку можно использовать как платформу для размещения ряда видов вооружения, что делает его незаменимым средством для разведки.

Используя проверенную платформу Bushmaster и интегрируя передовые системы автономности и энергообеспечения, мы вместе создаем беспилотный наземный аппарат, способный удовлетворить разнообразные потребности постоянно эволюционирующих сил обороны", - заявил Джефф Коннолли, генеральный директор Thales Australia.

Как ранее сообщалось, наземные работы остаются одной из самых динамичных тем украинского оборонпрома последних месяцев. Так, хорватский НРК Komodo от Rheinmetall в сентябре прошел испытания по наводке мостов.

Также мы писали, что бойцы батальона НРК Alter Ego в составе 93-й отдельной механизированной бригады разработали уникальную технологию, позволяющую десантировать НРК с помощью дронов. Отмечается, что системы, где один дрон доставляет другой в зону выполнения задания, называют "marsupials".

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