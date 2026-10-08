Thales представила НРК грузоподъемностью 10 тонн (фото)

Компания Thales Australia и 3ME Technology представили новый универсальный НРК BladeHAUL, использующий элементы платформы и ключевые характеристики бронемашины Bushmaster.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что BladeHAUL - это самоходный гибридный внедорожный НРК сверхбольшого класса (XL-UGV), разработанный так, чтобы превзойти все существующие аналоги по грузоподъемности и оперативной гибкости.

BladeHAUL, производимая в городах Бендиго и Ньюкасл с использованием производственной линии Bushmaster, разработана для выполнения широкого спектра логистических задач и перевозки грузов в контейнерах для повышения оперативной эффективности.

Новинка способна транспортировать контейнер и груз массой до 10 тонн. Новинку можно использовать как платформу для размещения ряда видов вооружения, что делает его незаменимым средством для разведки.

Используя проверенную платформу Bushmaster и интегрируя передовые системы автономности и энергообеспечения, мы вместе создаем беспилотный наземный аппарат, способный удовлетворить разнообразные потребности постоянно эволюционирующих сил обороны", - заявил Джефф Коннолли, генеральный директор Thales Australia.