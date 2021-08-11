С тезисами Путина об украинцах и русских согласились чуть более 10% граждан Украины

С мнением Владимира Путина о том, что никакой исторической основы для представлений об отдельном от русского украинском народе не было и не могло быть , а выделение украинцев и белорусов как отдельных народов было результатом советской национальной политики, согласны 12,5% граждан Украины. Не согласны с 70% опрошенных, 17% не определились.

Несогласие с тезисом из статьи Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" выражают большинство жителей всех регионов Украины. Не согласны с этим тезисом 52% опрошенных на Востоке страны (согласны лишь 22% жителей этого региона), на Юге - соответственно 59% и 19%, в Центральном регионе - соответственно 74% и 12%, в Западном регионе - соответственно 90% и 0,4%.

Доля тех, кто согласен с тезисом, несколько выше среди представителей самой старшей (60 и более лет) возрастной группы (среди них согласны 16%, тогда как среди тех, кому меньше 40 лет - 10%), но несогласие с ним существенно преобладает во всех возрастных группах (от 66% в самой старшей группе до 75% среди тех, кому от 30 до 39 лет).

Также доля тех, кто согласен с мнением, выше среди этнических русских - граждан Украины по сравнению с этническими украинцами (согласны соответственно 30% и 11%), однако и среди этнических русских преобладает несогласие с ним - не согласны среди них 49%, среди этнических украинцев - 72,5%.

В этой статье Путин также написал, что территория современной Украины в значительной мере создавалась за счет территорий исторической России, в результате чего Россия фактически была ограблена. С этим согласны 7% граждан Украины, не согласны 76% (17% не определились).

Несогласие выражают большинство жителей всех регионов Украины. Не согласны с этим утверждением 59% опрошенных на Востоке страны (лишь 11% жителей этого региона согласны с ним), на Юге - соответственно 65% и 12%, в Центральном регионе - соответственно 81% и 7%, в Западном регионе - соответственно 91% и 0,4%.

Доля согласных с этим утверждением несколько выше среди представителей самой старшей (60 и более лет) возрастной группы (среди них согласны 10%, тогда как среди тех, кому менее 30 лет - 5%), несогласие с ним существенно преобладает во всех возрастных группах (71% в самой старшей группе и от 76% до 81% в других возрастных группах).

Среди этнических русских - граждан Украины согласны с этим утверждением 21%, не согласны - 56%, среди этнических украинцев - соответственно 6% и 78%. Среди украиноязычных респондентов разделяют позицию Путина по этому вопросу 4%, среди русскоязычных - 12%, и в обеих указанных группах большинство (соответственно 84% и 63%) ее не разделяют.

Исследование проведено Центром Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "с глазу на глаз" по месту жительства было опрошено 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.