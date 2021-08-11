З тезами Путіна про українців та росіян погодилися трохи більше 10% громадян України

Із думкою Володимира Путіна про те, що жодної історичної основи для уявлень про окремий від російського український народ не було і не могло бути , а виокремлення українців і білорусів як окремих народів було результатом радянської національної політики, згодні 12,5% громадян України. Не згодні з 70% опитаних, 17% не визначилися.

Незгоду з тезою зі статті Путіна "Про історичну єдність росіян та українців" висловлюють більшість жителів усіх регіонів України. Не згодні з цією тезою 52% опитаних на Сході країни (згодні лише 22% жителів цього регіону), на Півдні - відповідно 59% і 19%, у Центральному регіоні - відповідно 74% і 12%, у Західному регіоні - відповідно 90% і 0,4%.

Частка тих, хто згоден з нею, дещо вища серед представників найстаршої (60 і більше років) вікової групи (серед них згодні 16%, тоді як серед тих, кому менше 40 років -10%), але незгода з нею істотно переважає у всіх вікових групах (від 66% у найстаршій групі до 75% серед тих, кому від 30 до 39 років).

Також частка тих, хто згоден з нею, вища серед етнічних росіян-громадян України порівняно з етнічними українцями (згодні відповідно 30% і 11%), однак і серед етнічних росіян переважає незгода з нею (не згодні серед них 49%, серед етнічних українців - 72,5%.

У цій статті Путін також написав, що територія сучасної України значною мірою створювалася за рахунок територій історичної Росії, внаслідок чого Росія фактично була пограбована. З цим згодні 7% громадян України, не згодні 76% (17% не визначилися).

Незгоду висловлюють більшість жителів усіх регіонів України. Не згодні з цим твердженням 59% опитаних на Сході країни (лише 11% жителів цього регіону згодні з ним), на Півдні - відповідно 65% і 12%, у Центральному регіоні - відповідно 81% і 7%, у Західному регіоні - відповідно 91% і 0,4%.

Частка згодних з цим твердженням дещо вища серед представників найстаршої (60 і більше років) вікової групи (серед них згодні 10%, тоді як серед тих, кому менше 30 років - 5%), незгода з ним істотно переважає у всіх вікових групах (71% у найстаршій групі і від 76% до 81% в інших вікових групах).

Серед етнічних росіян-громадян України згодні з цим твердженням 21%, не згодні - 56%, серед етнічних українців - відповідно 6% і 78%. Серед україномовних респондентів поділяють позицію Путіна з цього питання 4%, серед російськомовних - 12%, і в обох зазначених групах більшість (відповідно 84% і 63%) її не поділяють.

Дослідження проведено Центром Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання було опитано 2019 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.