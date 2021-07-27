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Большинство украинцев отвергли тезис Путина про "один народ"

Новина українською →
Вторник 27 июля 2021 14:07
Большинство украинцев отвергли тезис Путина про "один народ" Фото: тезис Путина про "один народ" отвергли большинство украинцев (kremlin.ru)
Автор: Александр Белоус

Большинство опрошенных (55%) не согласились с недавним заявлением президента России Владимира Путина, что "русские и украинцы - один народ, который относится к одному исторического и духовного пространств". В то же время, согласны с этим тезисом 41% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Большинство украинцев отвергли тезис Путина про &quot;один народ&quot;

По данным опроса, на Востоке Украины, а также среди прихожан УПЦ МП с мнением Путина согласны более 60%. Среди жителей Западного региона, наоборот, более 70% не согласны.

Большинство украинцев отвергли тезис Путина про &quot;один народ&quot;

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 23-25 июля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, в июле на сайте Кремля появилась статья российского президента Владимира Путина, в которой он повторяет, что украинцы и жители Росси - это якобы "один народ".

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце июля 2021 года три четверти (75%) опрошенных считают Украину преемницей Киевской Руси. Россию назвали 8% респондентов.

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