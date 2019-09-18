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Тейлор заявил, что санкций против России недостаточно

Новости » Политика    18.09.2019 - 04:21
Тейлор заявил, что санкций против России недостаточно
Фото: Уильям Тейлор (УНИАН)

Целью санкций является прекращение агрессивных действий России

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что санкций в отношении России "недостаточно". Об этом он сказал в интервью Первому каналу Грузии.

Он отметил, что целью санкций является прекращение агрессивных действий России.

"Санкций против России недостаточно, поскольку на протяжении этого времени мы не увидели, чтобы россияне покидали Донбасс или Крым", - отметил Тейлор.

Он также рассказал, что одна из самых сильных санкций, которую еще не применяли в отношении России, это ее исключение из международной финансовой системы.

"Это будет разрушительно для страны. Мы никогда этого не делали, но в случае еще одного агрессивного шага, это можно будет использовать", - добавил Тейлор.

Американский дипломат также отметил, что президент РФ Владимир Путин даже не думал, что европейцы введут санкции на столь длительный срок.

Ранее Тейлор заявлял, что цена Донбасса и Крыма для россиян, в придачу к цене санкций, побуждают к мысли, что "они хотели бы убраться с Донбасса".

Напомним, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор также заявлял, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы оказать поддержку Украине, которая борется против российской агрессии.

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