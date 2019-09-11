Тейлор: из-за санкций россияне уже хотят убраться с Донбасса

Фото: Уильям Тейлор (УНИАН)

Санкции имеют реальное влияние на каждого из россиян и российскую экономику

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор считает, что есть признаки, что россияне хотели бы уйти с Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Голос Америки".

Тейлор добавил, что бремя санкций сказывается на экономике России.

"Я вижу признаки того, что экономическое бремя, которое россияне ощущают - и речь идет не только о санкциях, но санкции также, поскольку санкции все-таки имеют реальное влияние на каждого из россиян и на российскую экономику, – груз, который платит российское правительство и российский народ, сказывается на их экономике. Потому что им приходится платить за свои войска на Донбассе. За поддержку своих служб на Донбассе и в Крыму", - сказал Тейлор.

Он добавил, что "цена Донбасса и Крыма для россиян, в придачу к цене санкций, побуждают к мысли, что они хотели бы убраться с Донбасса".

"Если мы продолжим санкции и будем говорить с ними - в каком угодно формате... Ибо диалог вроде идет хорошо между президентами Зеленским и Путиным. Если этот формат сработает, то это отличный формат!" - заявил Тейлор.

Напомним, ранее Тейлор заявил, что Российская Федерация применяет опробованную в Украине тактику гибридной войны в США и странах Западной Европы, пытаясь действовать в западных странах аналогичным путем дезинформации, кибератак и гибридной войны.