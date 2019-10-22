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Тейлор виступить у Конгресі США у справі про імпічмент Трампа

Новини » Політика    22.10.2019 - 14:06
Тейлор виступить у Конгресі США у справі про імпічмент Трампа
Фото: Конгрес США (wikimedia.org GFDL)

Вільяма Тейлора називають важливим свідком у розслідуванні щодо імпічменту Трампа

Американські законодавці, які проводять розслідування в рамках імпічменту президента Дональда Трампа, сьогодні заслухають свідчення глави американської дипмісії в Україні Вільяма Тейлора. Про це повідомляє CBS news.

Повідомляється, що Тейлор зустрінеться за закритими дверима з членами комітетів Палати представників з міжнародних справ, розвідці та нагляду.

Як відомо, Тейлор 9 вересня висловив заклопотаність у розмові з колишнім представником Держдепартаменту щодо України Куртом Волкером і послом США в ЄС Гордоном Сонлендом з приводу заморожування військової допомоги Україні.

Члени комітетів кажуть, що з нетерпінням чекають свідчень Тейлора. Вони хочуть розпитати його про листування і телефонні розмови, які він міг вести з іншими американськими офіційними особами.

"Ми знаємо, що він важливий свідок через його листування. Ми знаємо, що саме він назвав утримання допомоги безумством", - заявив член комітету з міжнародних справ демократ Тед Дойч.

Тейлор - перший із двох свідків, які виступлять перед комітетами Палати представників на цьому тижні. Високопоставлений співробітник міністерства оборони Лора Купер, яка брала участь у розробці російської і української політики в Пентагоні, дасть свідчення у середу.

Як відомо, президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.

Нагадаємо, Конгрес США для дачі свідчень у справі про імпічмент президента Дональда Трампа викликали щонайменше п'ять нинішніх і колишніх високопосадовців адміністрації США.

Крім того, головний свідок у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, посол США в ЄС Гордон Сондленд дав свідчення у Конгресі 17 жовтня, попри заперечення Державного департаменту.

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