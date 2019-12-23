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Тейлор сообщил, кто будет возглавлять посольство США с января

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Тейлор заявил, что его пост займет Кристина Квин

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что после завершения его дипломатической миссии в Украине, его обязанности будет исполнять его заместитель Кристина Квин. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, он заявил, что в Белом доме работают над тем, чтобы квалифицированный человек занял должность посла США в Украине.

"Заместитель главы миссии Кристина Квин очень хорошо квалифицирована и готова вести дела с начала следующего месяца. Она будет ответственна за наше посольство в последующие несколько месяцев до тех пор, пока настоящий, следующий посол не будет избран и потом отправлен в Сенат на утверждение", - заявил Тейлор.

Напомним, временный поверенный в делах Соединенных Штатов в Украине Уильям Тейлор покинет свой пост 2 января следующего года. Госдепартамент США пока официально не объявил об уходе Тейлора. Причиу своего ухода с поста Тейлор не уточняет.

Кроме того, соглава Комитета по вопросам международных отношений Сената Соединенных Штатов Роберт Менендес попросил государственного секретаря Майка Помпео не отзывать из Киева.

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