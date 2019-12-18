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Сенат США просит у госсекретаря оставить Тейлора на посту посла в Украине

Новости » Политика     18.12.2019 - 01:44
Сенат США просит у госсекретаря оставить Тейлора на посту посла в Украине
Фото: Уильям Тейлор (usembassy.gov)

Смена посла может повлечь ухудшение отношений США и Украины, считают в Сенате

Госсекретаря США Майкла Помпео попросили не отзывать из Киева Уильяма Тейлора, который выполняет обязанности американского посла в Украине. Об этом написал сопредседатель Комитета по вопросам международных отношений Сената США Роберт Менендес в соответствующем письме к Помпео.

Менендес заявил, что пока Украина продолжает "противостоять военной агрессии со стороны России и возлагается на Соединенные Штаты" в продвижении реформ, США меняют посла, что может привести к негативным последствиям.

"Отзыв Уильяма Тейлора создаст критический вакуум в то время, когда отношения США и Украины находятся в центре внимания, а президент Трамп так и не назначил президенту Зеленскому встречу в Белом доме", - отметил сенатор.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал удовлетворительной работу экс-посла страны в Киеве Мари Йованович и временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора. В то же время он не ответил на вопрос журналистов, почему он не вступился за посла Йованович, когда личный адвокат Трампа добивался ее увольнения.

Добавим, 15 ноября в американском Конгрессе состоялись публичные слушания в деле по импичменту президента США Дональда Трампа. Участие в слушаниях принимала экс-посол США в Украине Мари Йованович.

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