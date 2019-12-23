Тейлор повідомив, хто буде очолювати посольство США з січня

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що після завершення його дипломатичної місії в Україні, його обов'язки виконуватиме його заступник Христина Квін. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Крім того, він заявив, що в Білому домі працюють над тим, щоб кваліфікований людина зайняв посаду посла США в Україні.

"Заступник глави місії Христина Квін дуже добре кваліфікована і готова вести справи з початку наступного місяця. Вона буде відповідальна за наше посольство в наступні кілька місяців до тих пір, поки справжній, наступний посол не буде обраний і потім відправлений на затвердження в Сенат", - заявив Тейлор.

Нагадаємо, тимчасовий повірений у справах Сполучених Штатів в Україні Вільям Тейлор покине свій пост 2 січня наступного року. Держдепартамент США поки офіційно не оголосив про відхід Тейлора. Причиу свого відходу з поста Тейлор не уточнює.

Крім того, співголова Комітету з питань міжнародних відносин Сенату Сполучених Штатів Роберт Менендес попросив державного секретаря Майка Помпео не відкликати з Києва.