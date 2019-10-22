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Тейлор дав свідчення у Конгресі США у справі про імпічмент Трампа

Новини » Політика    22.10.2019 - 22:08
Тейлор дав свідчення у Конгресі США у справі про імпічмент Трампа
Фото: Вільям Тейлор (УНІАН)

Демократи описали показання Тейлора як прокляття для президента

Голова дипломатичної місії США в Україні Вільям Тейлор дав свідчення у Конгресі США у справі про імпічмент американського президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Тейлора, посол США в Європейському союзі Гордон Сондленд сказав йому, що допомогу у сфері безпеки Україні могла бути частково припинена із-за того, що Україна публічно оголосила про розслідування, яке допоможе президенту Дональду Трампу в політичному плані.

У тривалому і детальному вступному заяві Тейлор заявив, що він і Сондленд говорили по телефону про те, чому допомога Україні була заморожена, і Сондленд послався на необхідність почати розслідування. Сондленд сказав Тейлору, що розслідування потенційно включає участь України в американських виборах 2016 року і енергетичної компанії Burisma, в якій працював син колишнього віце-президента Джо Байдена Хантер Байден.

Крім розслідувань, Сондленд повідомив, що допомога могла бути заморожена, тому що Євросоюз не надавав Україні достатню допомогу, а також з-за процвітання корупції в цілому.

    Демократи описали показання Тейлора як прокляття для президента.

    Нагадаємо, президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту з-за телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.

    Крім того, Конгрес США для дачі свідчень у справі про імпічмент президента Дональда Трампа викликали щонайменше п'ять нинішніх і колишніх високопосадовців адміністрації США.

    Додамо, що головний свідок у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, посол США в ЄС Гордон Сондленд дав свідчення у Конгресі 17 жовтня, незважаючи на заперечення Державного департаменту.

    Тейлор виступить у Конгресі США у справі про імпічмент Трампа Путін і Орбан вплинули на ставлення Трампа до України, - WP
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