"Тетяни, не хвилюйтеся!": ЦПД відреагували на відео про зміну імені на Горпина

У TikTok стало вірусним відео, де жінка заявила, що Верховна Рада України нібито зобов’яже жінок із ім’ям Тетяна змінити його на Горпина до 1 січня 2025 року. Вона також стверджувала, що за порушення цього "закону" загрожує штраф або навіть ув’язнення.

Центр протидії дезінформації спростував цю інформацію, наголосивши на абсурдності таких заяв.

"Тетяни, не хвилюйтеся! Верховна Рада поки не перейменовує вас на Горпин. Вражає активність поширення фейків: відео у TikTok з цим абсурдом вже переглянули 2,2 мільйона разів", – йдеться у повідомленні.

Увагу привернуло також те, що авторка відео мешкає в Німеччині та підтримує Росію. Попри відсутність доказів її слів, ролик набув значного розголосу: користувачі TikTok почали жартувати, вигадуючи альтернативні "нові" імена, тоді як інші серйозно обурювалися "закону".

Центр протидії дезінформації закликає громадян бути уважними та не довіряти неперевіреній інформації.