"Татьяны, не волнуйтесь!": ЦПД отреагировали на видео о смене имени на Горпина

В TikTok стало вирусным видео, где женщина заявила, что Верховная Рада Украины якобы обяжет женщин с именем Татьяна изменить его на Горпина до 1 января 2025 года. Она также утверждала, что за нарушение этого "закона" грозит штраф или даже тюремное заключение.

Центр противодействия дезинформации опроверг эту информацию, подчеркнув абсурдность таких заявлений.

"Татьяны, не волнуйтесь! Верховная Рада пока не переименовывает вас в Горпин. Поражает активность распространения фейков: видео в TikTok с этим абсурдом уже посмотрели 2,2 миллиона раз", - говорится в сообщении.

Внимание привлекло также то, что автор видео живет в Германии и поддерживает Россию. Несмотря на отсутствие доказательств ее слов, ролик получил значительную огласку: пользователи TikTok начали шутить, придумывая альтернативные "новые" имена, тогда как другие серьезно возмущались "законом".

Центр противодействия дезинформации призывает граждан быть внимательными и не доверять непроверенной информации.