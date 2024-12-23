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"Тетяни, не хвилюйтеся!": ЦПД відреагували на відео про зміну імені на Горпина

Понеділок 23 грудня 2024 13:39
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"Тетяни, не хвилюйтеся!": ЦПД відреагували на відео про зміну імені на Горпина Фото: Зміна імені в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Центр протидії дезінформації (ЦПД) спростував фейк про перейменування імені Тетяна на Горпина. Повідомлення з’явилося у відповідь на відео у TikTok, яке стало вірусним.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення ЦПД.

У TikTok стало вірусним відео, де жінка заявила, що Верховна Рада України нібито зобов’яже жінок із ім’ям Тетяна змінити його на Горпина до 1 січня 2025 року. Вона також стверджувала, що за порушення цього "закону" загрожує штраф або навіть ув’язнення.

Центр протидії дезінформації спростував цю інформацію, наголосивши на абсурдності таких заяв.

"Тетяни, не хвилюйтеся! Верховна Рада поки не перейменовує вас на Горпин. Вражає активність поширення фейків: відео у TikTok з цим абсурдом вже переглянули 2,2 мільйона разів", – йдеться у повідомленні.

Увагу привернуло також те, що авторка відео мешкає в Німеччині та підтримує Росію. Попри відсутність доказів її слів, ролик набув значного розголосу: користувачі TikTok почали жартувати, вигадуючи альтернативні "нові" імена, тоді як інші серйозно обурювалися "закону".

Центр протидії дезінформації закликає громадян бути уважними та не довіряти неперевіреній інформації.

РБК-Україна раніше писало, що російські окупанти вкотре намагаються залякати українців, заявляючи про нібито підготовку "потужного удару". Пропаганда поширює фейки про плани обстрілу українських "колцентрів" і використання нових північнокорейських балістичних ракет для атаки на Київ. ЦПД наголошує, що загроза триває щоденно понад два роки, і РФ ніколи не попереджає про свої удари. Українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги, довіряти лише офіційним джерелам інформації та у разі небезпеки негайно прямувати в укриття.

Також ми розповідали, що українські військові оприлюднили відео, на якому, ймовірно, зафіксовані перші загиблі солдати КНДР, що воюють у складі російської армії. На записі видно понад два десятки тіл, але, за даними Центру протидії дезінформації, реальні втрати серед північнокорейських військових можуть бути значно більшими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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