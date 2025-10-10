UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Тетяна Чорновол відмовилася від депутатського мандату та залишилася служити у ЗСУ

Фото: Тетяна Чорновол (facebook.com/chornovol.tana)
Автор: Тетяна Веремєєва

Народна депутатка від "Європейської Солідарності" Тетяна Чорновол повідомила, що наразі не повертається до Верховної Ради і продовжить службу в лавах Збройних сил України.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення Тетяни Чорновол.

Після загибелі народного депутата Андрія Парубія Центральна виборча комісія визнала Чорновол обраною - вона йшла 27-ю у партійному списку. Проте Чорновол вирішила залишитися на фронті.

"В часи війни, яка є найбільшою загрозою нашої державності, я прийняла рішення продовжити службу на лінії бойового зіткнення", - йдеться в її повідомленні.

У зверненні до виборців вона подякувала прихильникам за підтримку, наголосила на дефіциті особового складу на фронті та закликала до посилення мобілізаційних заходів. Чорновол також підкреслила, що хоче бути прикладом для жінок, які прагнуть бойових ролей. За її словами, вона вже четвертий рік командує взводом і безпосередньо бере участь у бойових діях.

ЦВК надала Чорновол річну відстрочку для подання документів про реєстрацію народною депутаткою - за цей час вона має можливість продовжити службу. Вона зазначила, що не складала повноважень, але просила відтермінувати вступ на посаду через виконання бойових завдань.

Нагадаємо, ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою замість загиблого Андрія Парубія, який представляв "Європейську солідарність".

Парубія вбили 30 серпня у Львові, підозрюваного вже затримали.

Тетяна Чорновол