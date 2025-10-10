Тетяна Чорновол відмовилася від депутатського мандату та залишилася служити у ЗСУ

Після загибелі народного депутата Андрія Парубія Центральна виборча комісія визнала Чорновол обраною - вона йшла 27-ю у партійному списку. Проте Чорновол вирішила залишитися на фронті.

"В часи війни, яка є найбільшою загрозою нашої державності, я прийняла рішення продовжити службу на лінії бойового зіткнення", - йдеться в її повідомленні.

У зверненні до виборців вона подякувала прихильникам за підтримку, наголосила на дефіциті особового складу на фронті та закликала до посилення мобілізаційних заходів. Чорновол також підкреслила, що хоче бути прикладом для жінок, які прагнуть бойових ролей. За її словами, вона вже четвертий рік командує взводом і безпосередньо бере участь у бойових діях.

ЦВК надала Чорновол річну відстрочку для подання документів про реєстрацію народною депутаткою - за цей час вона має можливість продовжити службу. Вона зазначила, що не складала повноважень, але просила відтермінувати вступ на посаду через виконання бойових завдань.