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Трамп надеется преодолеть коронавирус в сжатые сроки

Новости » Коронавирус     21.03.2020 - 19:48
Трамп надеется преодолеть коронавирус в сжатые сроки
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Точных сроков преодоления COVID-19 американский лидер не назвал

Пандемию коронавируса в мире можно преодолеть в сжатые сроки. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.

Так, американский лидер верит в возможность преодоления пандемии коронавируса COVID-19 в сжатые сроки, однако точных сроков он не называет.

"Это можно сделать раньше, чем многие полагают", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что 20 марта у сотрудника офиса вице-президента США Майка Пенса подтвердили заражение коронавирусом. Ни Пенс, ни президент Трамп не контактировали с зараженным в последние дни. Сейчас проводится отслеживание всех возможных контактных лиц.

Также РБК-Украина писало, что коронавирус обнаружили у конгрессмена-республиканца Марио Диас-Баларта от штата Флорида. Он стал первым инфицированным коронавирусом американским конгрессменом.

Кроме того, недавно президент США Трамп прошел тест на коронавирус, после того как контактировал с бразильским чиновником, у которого обнаружили заражение COVID-19. Личный врач Трампа заявил, что тест главы Белого дома на коронавирус показал отрицательный результат.

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