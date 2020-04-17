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Тесты на антитела не показывают иммунитета к коронавирусу, - ВОЗ

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 22:25
Тесты на антитела не показывают иммунитета к коронавирусу, - ВОЗ
Иллюстративное фото (flickr)

Возможность выявления иммунитета с помощью таких тестов не доказана

Во Всемирной организации здравоохранения заявили об отсутствии доказательств того, что серологические тесты (тесты на антитела) могут определять иммунитет от COVID-19. Об этом во время брифинга заявила глава подразделения ВОЗ по новым болезням Мария Ван Керхове.

По ее словам, возможность выявления иммунитета с помощью таких тестов не доказана.

"Эти тесты на антитела действительно определяют уровень серологического присутствия, этот уровень антител, но это не означает, что кто-то с антителами обладает иммунитетом", - сказала Ван Керхове.

Отмечается, что с помощью тестов на антитела можно определить, болел ли человек коронавирусной инфекцией раньше.

Напомним, ранее в Верховной раде призвали Министерство здравоохранения разработать стратегию тестирования на антитела к коронавирусу. Также сообщалось, что исследователи из Южной Кореи смогли определить 38 антител, которые якобы способны нейтрализовать коронавирус.

Как писало РБК-Украина, в Южной Корее коронавирус подтвердили у 141 человека, которые ранее выздоровели от инфекции.

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