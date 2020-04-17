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Тести на антитіла не показують імунітету до коронавірусу, - ВООЗ

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 22:25
Тести на антитіла не показують імунітету до коронавірусу, - ВООЗ
Ілюстративне фото (flickr)

Можливість виявлення імунітету за допомогою таких тестів не доведена

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про відсутність доказів того, що серологічні тести (тести на антитіла) можуть визначати імунітет від COVID-19. Про це під час брифінгу заявила глава підрозділу ВООЗ з нови[ хвороб Марія Ван Керхове.

За її словами, можливість виявлення імунітету за допомогою таких тестів не доведена.

"Ці тести на антитіла дійсно визначають рівень серологічної присутності, цей рівень антитіл, але це не означає, що хтось з антитілами володіє імунітетом", - сказала Ван Керхове.

Наголошується, що за допомогою тестів на антитіла можна визначити, чи хворіла людина коронавірусною інфекцією раніше.

Нагадаємо, раніше у Верховній раді закликали Міністерство охорони здоров'я розробити стратегію тестування на антитіла до коронавірусу. Також повідомлялося, що дослідники з Південної Кореї змогли визначити 38 антитіл, які нібито здатні нейтралізувати коронавірус.

Як писало РБК-Україна, у Південній Кореї коронавірус підтвердили у 141 пацієнта, які раніше одужали від інфекції.

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