В Раде призвали Минздрав разработать стратегию тестирования на антитела к коронавирусу

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В ВР предлагают рассмотреть выдачу иммунных сертификатов для населения

Заместитель главы Верховной рады Елена Кондратюк заявила, что Министерство здравоохранения и Совет национальной безопасности и обороны должны немедленно приступить к разработке стратегии тестирования населения на наличие антител к коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба ВР.

По ее словам, сейчас информация о количестве граждан, защищенных от повторного заражения COVID-19 благодаря своему иммунитету, становится стратегически важной.

"По данным ученых, от 25% до 50% людей, которые были инфицированы, могут вообще не испытывать симптомов. Поэтому правительствам очень важно знать реальное количество людей, которые переболели коронавирусом в масштабах страны. Такие данные позволят принимать эффективные решения о том, когда прекращать меры социальной изоляции, снова открывать бизнес и школы", - заявила замглавы парламента.

Кондратюк подчеркнула важность планирования закупки или собственного производства таких тестов.

"Правительство Украины, Минздрав, СНБО должны немедленно приступить к разработке стратегии тестирования населения на наличие антител к коронавирусу. Необходимо обеспечить реализацию такой стратегии соответствующими ресурсами. Надо уже сегодня планировать закупку, или собственное производство достоверных тестовых систем на антитела к COVID-19", - сказала нардеп.

Вице-спикер Рады добавила, что стоит также рассмотреть вопрос о выдаче иммунных сертификатов для населения и готовить соответствующие изменения в постановления Кабинета министров.

"Граждане с иммунитетом должны получить возможность хоть завтра приступить к работе, чтобы прокормить свои семьи", - убеждена замглавы парламента.

Напомним, самое масштабное в мире испытание препаратов для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19 проходит в Великобритании. В нем принимают участие более 5 тыс. пациентов в 165 больницах по всей Великобритании.

Как писало РБК-Украина, исследователи из Южной Кореи смогли определить 38 антител, которые способны нейтрализовать коронавирус.