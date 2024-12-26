Тестує реакцію НАТО. Експерт оцінив загрози для Естонії з боку Росії
Росія проводить дії, спрямовані на перевірку реакції НАТО та створення напруги в Балтії. Зокрема, це може включати невеликі спецоперації або навіть тривалу дестабілізацію.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак.
"Щодо країн Балтії, то Росія вже давно зазіхає на них. До країн Балтії є велика рефлексія з шаленим знаком мінусі, бо в Росії вважають, що саме країни Балтії стали тією першою костяшкою доміно, які потім активізували події, які призвели до розвалу Радянського Союзу. Їм не можуть цього вибачити", - зазначив експерт.
За словами Ступака, країни Балтії вже більш як чотири роки очікують на напад з боку Росії.
"Ще у 2020 році не під запис військові (країн Балтії - ред.) говорили, що ми очікуємо нападу з боку РФ. Вже тоді, чотири роки тому, вони говорили, що їх ніхто захищати не буде. Вони це аргументували тим, що 180 днів бере НАТО на розгортання сил швидкого реагування, а за цей час "нас всіх виріжуть". Це дослівна цитата", - сказав він.
Ступак підкреслив, що хоча НАТО переглянуло терміни розгортання сил, це все одно не дає гарантій для жодної з країн.
"Давайте будемо відвертими: НАТО - це великий колгосп. Там нема одного великого СЕО, там є генсек і всі рішення ухвалюються одностайно. Якщо одна чи дві країни скажуть своє ні, то жодної 5-ї статті активовано не буде", - додав експерт.
На завершення він припустив, що Росія може організувати невеликі спецоперації, наприклад, у районі Нарви в Естонії, щоб випробувати НАТО.
"Резюмуючи: те, що Росія останній рік витворяє в Балтійському морі, коли глушить GPS, коли літаки та кораблі наражаються на небезпеку, це частково можна розглядати як підготовку не до повномасштабного вторгнення, бо сил зараз немає, а до довгої такої війни в стилі "я не можу захопити, але буду шкодити", - зазначив Ступак.
Він пояснив, що, як варіант, може бути "невеличка, маленька спецоперація" в такій невеличкій локації як Нарва, щоб показати НАТО, що воно ні на що не здатне.
Нагадаємо, що раніше сьогодні Politico описало можливий сценарій того, як Росія може спробувати захопити частину Естонії.
Мова йшла саме про місто Нарва, що розташоване між Естонією та Росією.
Зауважимо, що ще в травні керівник служби військової контррозвідки Польщі Ярослав Строжик заявляв, що глава Кремля Володимир Путін уже готовий до невеликої військової операції проти країни НАТО. За його даними, це може бути Нарва чи шведський острів.
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