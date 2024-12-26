Тестує реакцію НАТО. Експерт оцінив загрози для Естонії з боку Росії

Росія проводить дії, спрямовані на перевірку реакції НАТО та створення напруги в Балтії. Зокрема, це може включати невеликі спецоперації або навіть тривалу дестабілізацію.

"Щодо країн Балтії, то Росія вже давно зазіхає на них. До країн Балтії є велика рефлексія з шаленим знаком мінусі, бо в Росії вважають, що саме країни Балтії стали тією першою костяшкою доміно, які потім активізували події, які призвели до розвалу Радянського Союзу. Їм не можуть цього вибачити", - зазначив експерт.

За словами Ступака, країни Балтії вже більш як чотири роки очікують на напад з боку Росії.

"Ще у 2020 році не під запис військові (країн Балтії - ред.) говорили, що ми очікуємо нападу з боку РФ. Вже тоді, чотири роки тому, вони говорили, що їх ніхто захищати не буде. Вони це аргументували тим, що 180 днів бере НАТО на розгортання сил швидкого реагування, а за цей час "нас всіх виріжуть". Це дослівна цитата", - сказав він.

Ступак підкреслив, що хоча НАТО переглянуло терміни розгортання сил, це все одно не дає гарантій для жодної з країн.

"Давайте будемо відвертими: НАТО - це великий колгосп. Там нема одного великого СЕО, там є генсек і всі рішення ухвалюються одностайно. Якщо одна чи дві країни скажуть своє ні, то жодної 5-ї статті активовано не буде", - додав експерт.

На завершення він припустив, що Росія може організувати невеликі спецоперації, наприклад, у районі Нарви в Естонії, щоб випробувати НАТО.

"Резюмуючи: те, що Росія останній рік витворяє в Балтійському морі, коли глушить GPS, коли літаки та кораблі наражаються на небезпеку, це частково можна розглядати як підготовку не до повномасштабного вторгнення, бо сил зараз немає, а до довгої такої війни в стилі "я не можу захопити, але буду шкодити", - зазначив Ступак.

Він пояснив, що, як варіант, може бути "невеличка, маленька спецоперація" в такій невеличкій локації як Нарва, щоб показати НАТО, що воно ні на що не здатне.