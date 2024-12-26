Тестирует реакцию НАТО. Эксперт оценил угрозы для Эстонии со стороны России

Россия проводит действия, направленные на проверку реакции НАТО и создание напряжения в Балтии. В частности, это может включать небольшие спецоперации или даже длительную дестабилизацию.

"Что касается стран Балтии, то Россия уже давно посягает на них. К странам Балтии есть большая рефлексия с бешеным знаком минусе, потому что в России считают, что именно страны Балтии стали той первой костяшкой домино, которые затем активизировали события, которые привели к развалу Советского Союза. Им не могут этого простить", - отметил эксперт.

По словам Ступака, страны Балтии уже более четырех лет ожидают нападения со стороны России.

"Еще в 2020 году не под запись военные (стран Балтии - ред.) говорили, что мы ожидаем нападения со стороны РФ. Уже тогда, четыре года назад, они говорили, что их никто защищать не будет. Они это аргументировали тем, что 180 дней берет НАТО на развертывание сил быстрого реагирования, а за это время "нас всех вырежут". Это дословная цитата", - сказал он.

Ступак подчеркнул, что хотя НАТО пересмотрело сроки развертывания сил, это все равно не дает гарантий ни для одной из стран.

"Давайте будем откровенными: НАТО - это большой колхоз. Там нет одного большого СЕО, там есть генсек и все решения принимаются единогласно. Если одна или две страны скажут свое нет, то ни одна 5-я статья активирована не будет", - добавил эксперт.

В завершение он предположил, что Россия может организовать небольшие спецоперации, например, в районе Нарвы в Эстонии, чтобы испытать НАТО.

"Резюмируя: то, что Россия последний год вытворяет в Балтийском море, когда глушит GPS, когда самолеты и корабли подвергаются опасности, это частично можно рассматривать как подготовку не к полномасштабному вторжению, потому что сил сейчас нет, а к долгой такой войне в стиле "я не могу захватить, но буду вредить", - отметил Ступак.

Он пояснил, что, как вариант, может быть "небольшая, маленькая спецоперация" в такой небольшой локации как Нарва, чтобы показать НАТО, что оно ни на что не способно.