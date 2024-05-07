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Путін готовий до невеликої військової операції проти НАТО, - голова військової контррозвідки Польщі

Польща, Вівторок 07 травня 2024 14:49
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Путін готовий до невеликої військової операції проти НАТО, - голова військової контррозвідки Польщі Фото: Путін готується напасти на НАТО (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російський президент Володимир Путін уже готовий до невеликої військової операції проти країни НАТО. Це може бути Нарва чи шведський острів.

Про це сказав керівник служби військової контррозвідки Польщі Ярослав Строжик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Dziennik Gazeta Prawna.

За його словами, всі прогнози щодо готовності Росії до потенційного нападу на країну НАТО від аналітичних центрів базуються лише на певних припущеннях, оскільки вони не мають повної інформації.

"Путін, звичайно, вже готовий до якоїсь міні-операції проти однієї з країн Балтії, наприклад, щоб увійти до знаменитої Нарви. Або висадитися на одному зі шведських островів", - сказав Строжик.

У той же час, наміри Путіна зупиняє позиція Заходу. Те, що Захід робить разом для підтримки України, показує йому, що у разі нападу на НАТО реакція Заходу була б ще більшою, зазначив Строжик.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія може відновити свій військовий потенціал і напасти на країни НАТО вже в 2026 році. Він послався на доповідь німецьких експертів і, таким чином, аргументував необхідність для країн Альянсу збільшити витрати на оборону.

Президент Франції Еммануель Макрон також заявляв про ризик нападу з боку Росії найближчими роками. Він заявив, що лідери Європи мають бути готовими до такого сценарію.

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