Путін готовий до невеликої військової операції проти НАТО, - голова військової контррозвідки Польщі

Російський президент Володимир Путін уже готовий до невеликої військової операції проти країни НАТО. Це може бути Нарва чи шведський острів.

Про це сказав керівник служби військової контррозвідки Польщі Ярослав Строжик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Dziennik Gazeta Prawna .

За його словами, всі прогнози щодо готовності Росії до потенційного нападу на країну НАТО від аналітичних центрів базуються лише на певних припущеннях, оскільки вони не мають повної інформації.

"Путін, звичайно, вже готовий до якоїсь міні-операції проти однієї з країн Балтії, наприклад, щоб увійти до знаменитої Нарви. Або висадитися на одному зі шведських островів", - сказав Строжик.

У той же час, наміри Путіна зупиняє позиція Заходу. Те, що Захід робить разом для підтримки України, показує йому, що у разі нападу на НАТО реакція Заходу була б ще більшою, зазначив Строжик.