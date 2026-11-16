Тестовий, рейтинговий і прохідний бал: чим вони відрізняються та що важливо для вступу

Тестовий і рейтинговий бали

Тестовий бал - це кількість балів, яку вступник отримує за правильно виконані завдання кожного предметного блоку національного мультипредметного тесту (НМТ).

Рейтинговий бал - це результат переведення тестового бала за спеціальними таблицями, які щороку затверджує Міністерство освіти і науки. Саме ці бали використовують для участі в конкурсному відборі до закладів вищої освіти.

У 2026 році рейтингову оцінку визначали за шкалою від 100 до 200 балів. Щоб отримати мінімальні 100 балів і взяти участь у конкурсному відборі, вступник мав подолати поріг із кожного предмета.

У 2026 році він становив 15% правильних відповідей з кожного предмета, а з української мови та історії України - 15% плюс одна правильна відповідь.

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Що таке конкурсний бал

Конкурсний бал - це результат, за яким визначають місце вступника в рейтингу під час вступу до університету.

Його розраховують на основі рейтингових балів з предметів НМТ, які множать на відповідні вагові коефіцієнти. Їх затверджує МОН для кожної спеціальності.

Також до формули можуть входити результати творчого конкурсу, галузевий і регіональний коефіцієнти, бали за успішне закінчення підготовчих курсів університету та інші передбачені правилами вступу показники.

Як формується прохідний бал

Прохідний бал - це конкурсний бал останнього вступника, який отримав бюджетне місце на певній спеціальності в конкретному році.

Він залежить від кількості бюджетних місць і результатів інших абітурієнтів. Для його визначення використовують широкий рейтинговий список, до якого потрапляють заяви вступників на певну спеціальність у різних університетах.

Наприклад, якщо на спеціальність претендують 1000 вступників, а держава виділила 560 бюджетних місць, їх отримають абітурієнти з найвищими конкурcними балами. Бал останнього вступника, який пройде на бюджет, і стане прохідним.

Цей показник змінюється щороку залежно від конкуренції та кількості бюджетних місць.

Щоб оцінити свої шанси на вступ, абітурієнти можуть переглянути статистику попередніх років в інформаційній системі "Вступ.ОСВІТА.UA". Для цього потрібно обрати університет, спеціальність і порівняти рейтингові списки за різні роки.

Який мінімальний бал потрібен

Мінімальний конкурсний бал для допуску до вступного конкурсу не тотожний прохідному. Його визначають правила прийому університету або встановлює МОН для окремих спеціальностей.

У 2026 році для більшості спеціальностей конкурсний бал для вступу на бюджет на основі повної загальної середньої освіти не міг бути нижчим за 130 балів.

Водночас для низки спеціальностей діяли підвищені вимоги. Зокрема, для міжнародних відносин, публічного управління та адміністрування, права, міжнародного права, стоматології, медицини, педіатрії та медичної психології мінімальний конкурсний бал для вступу як на бюджет, так і на контракт становив 150 балів.