Університети готують до блекаутів: що мають забезпечити для студентів узимку

Українські університети мають підготуватися до можливих надзвичайних ситуацій узимку, зокрема тривалих відключень світла, тепла та води. Заклади освіти повинні переглянути плани реагування, підготувати чергові гуртожитки та пункти підтримки для студентів і працівників.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення заступника міністра освіти Миколи Трофименка у Facebook .

Що мають підготувати університети

Керівникам ЗВО доручили переглянути плани реагування на надзвичайні ситуації та визначити, яких ресурсів бракує.

Також університети мають розробити короткі інструкції для керівників підрозділів, щоб працівники знали, хто за що відповідає та як діяти в перші години після виникнення проблем.

Окрему увагу приділяють можливому переходу на дистанційне навчання. Для цього університети повинні забезпечити роботу навчальних платформ і резервне живлення серверів.

Для студентів, які не мають можливості виїхати, планують підготувати чергові гуртожитки з опаленням, водою та електроенергією.

Пункти підтримки та новий наказ

Крім того, університетам рекомендують підготувати пункти підтримки. Там студенти, працівники закладів і жителі прилеглих районів зможуть зігрітися та зарядити телефони.

За словами Трофименка, у січні-лютому 2026 року в університетах діяло близько 150 таких пунктів, зокрема понад 30 у Києві.

Паралельно Міністерство освіти і науки розробляє наказ щодо роботи університетів у надзвичайних ситуаціях. Плани закладів і потреби в додатковій підтримці опрацьовують разом із керівниками ЗВО.