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Тестова робота енергоринку пройшла, потрібно скасувати граничні ціни на електроенергію, - експерт

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Середа 21 червня 2023 19:28
Тестова робота енергоринку пройшла, потрібно скасувати граничні ціни на електроенергію, - експерт Фото: тестова робота енергоринку пройшла, потрібно скасувати граничні ціни на електроенергію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

На слуханнях у Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), майже всі учасники запропонували скасувати цінові обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Всеукраїнської енергетичної асамблеї Івана Плачкова.

"Я вважаю це абсолютно правильним. У нас тестова робота (нового ринку електроенергії, - ред.) пройшла, ми володіємо ситуацією, тому впевнений, що граничні ціни - прайс-кепи, треба ліквідувати", - розповів експерт.

На його переконання, в тій ситуації, яка склалася зараз на ринку, після скасування штучних обмежень "абсолютно виключені коливання, які можуть привести до дискримінаційних речей чи соціальної напруги".

Плачков підкреслив, що на останніх громадських слуханнях в НКРЕКП майже усі учасники: виробники, дистриб’ютори, енергетичні асоціації, депутатський корпус - запропонували скасувати граничні ціни на ринку електроенергії.

Нагадаємо, Міненерго не прогнозує значного коливання цін після скасування прайс-кепів на енергетичному ринку.

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Електроенергія
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