Тестовая работа энергорынка прошла, нужно отменить предельные цены на электроэнергию, - эксперт

На слушаниях Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), почти все участники предложили отменить ценовые ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Всеукраинской энергетической ассамблеи Ивана Плачкова.

"Я считаю это абсолютно правильным. У нас тестовая работа (нового рынка электроэнергии, - ред.) прошла, мы обладаем ситуацией, поэтому уверен, что предельные цены - прайс-кепы, надо ликвидировать", - рассказал эксперт.

По его убеждению, в сложившейся ситуации на рынке после отмены искусственных ограничений "совершенно исключены колебания, которые могут привести к дискриминационным вещам или социального напряжения".

Плачков подчеркнул, что на последних общественных слушаниях в НКРЭКУ почти все участники: производители, дистрибьюторы, энергетические ассоциации, депутатский корпус - предложили отменить предельные цены на рынке электроэнергии.

Напомним, Минэнерго не прогнозирует значительных колебаний цен после отмены прайс-кепов на энергетическом рынке.