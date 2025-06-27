Тест ради хайпа. Представитель УЦОКО жестко раскритиковал учителей за "НМТ-туризм"

Так называемые "НМТ-туристы" - взрослые, которые приходят на тестирование без намерения поступления в вуз, - наносят государству значительный вред. Их участие можно приравнять к мародерству в условиях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя директора Ивано-Франковского регионального центра оценивания качества образования Ивана Любинца в интервью изданию "Галичина" .

Феномен "НМТ-туризма": почему это вредит государству

По его словам, речь идет о педагогах и репетиторах, которые сдают НМТ не для обучения, а чтобы продемонстрировать результат в соцсетях или "проверить систему".

Такая практика приводит к перегрузке системы тестирования: растет количество дней проведения НМТ, тестовых заданий, привлеченных аудиторий, компьютеров и инструкторов. Последние в областных центрах работают по 10-12 дней подряд. Кроме того, такие участники влияют на общую статистику.

"Кажется, что много людей набрали 200 баллов, но на самом деле среди них немало взрослых с несколькими дипломами, которые пришли ради TikTok или Instagram", - отметил Любинец.

Он считает, что участие таких лиц в тестированиях должно быть законодательно ограничено. В частности, предлагает разрешить бесплатную сдачу НМТ только один раз в жизни, а повторную - за плату, которая позволит компенсировать расходы на бесплатное тестирование других.

Вместе с тем, ограничения не должны касаться взрослых, которые реально планируют сменить профессию и поступать в вузы. А вот репетиторов, которые используют 200 баллов в рекламе своих услуг, эксперт критикует.

"Я бы не доверил ребенка такому репетитору. Хороший педагог должен показывать результаты своих учеников, а не собственные. Не каждый, кто сдал на 200, способен научить других на те же баллы", - добавил представитель регионального УЦОКО.

Детали НМТ-2025

В 2025 году участники НМТ сдают тесты по трем обязательным предметам: украинскому языку, математике и истории Украины. Кроме того, каждый должен выбрать еще один предмет на выбор - иностранный язык, биологию, географию, физику, химию или украинскую литературу.

Основная сессия НМТ длилась с 14 мая по 25 июня. Дополнительная сессия состоится с 14 по 25 июля.

Для участия в основной сессии национального мультипредметного теста (НМТ) в 2025 году зарегистрировались 234 841 выпускников этого года и 77 649 выпускников прошлых лет. Из них 292 419 выбрали прохождение тестирования в Украине, еще 20 071 - за рубежом.