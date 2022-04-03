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Тест вместо ВНО. Как будет проходить вступительная кампания в Украине

Фото: министр образования Сергей Шкарлет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в 2022 году вместо четырех тестов Внешнего независимого оценивания школьники будут сдавать один национальный мультипредметный тест, в которых войдут три дисциплины. В частности, украинский язык, математика и история Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Почему сами эти предметы? Украинский язык и математика были обязательны для проведения государственной итоговой аттестации. Эти три предмета изучались в полном объеме для всех специализаций", - заявил он.

Шкарлет подчеркнул, что мультипредметный тест будет сдаваться при поступлении на программу бакалавра.

"Например, курсанты будут поступать в соответствии с правилами приема заведений военных. Специальности, где есть творческий конкурс, мультипредметный тест составляться не будет, единственным результатом будет только талант и творческий конкурс", - сообщил министр образования.

Он добавил, что для поступления на контакт также понадобится мотивационное письмо.

"Все поступление на бюджет и специальности высококоньюктурные будет сдавать именно этот мультипредметный тест. И на контракт идет мотивационное письмо", - подчеркнул Шкарлет.

Напомним, что вступительная кампания-2022 будет проходить по специально одобренной процедуре.

Ранее Шкарлет анонсировал возврат средств школьникам, зарегистрировавшимся на пробный этап ВНО в этом году.

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ВНОВступительная кампания