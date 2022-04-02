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Средства за пробное ВНО можно будет вернуть до конца года, – Шкарлет

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Київ, Суббота 02 апреля 2022 18:36
Средства за пробное ВНО можно будет вернуть до конца года, – Шкарлет Фото: ВНО из-за войны пришлось отменить (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министр образования и науки Сергей Шкарлет анонсировал возврат средств школьникам, зарегистрировавшимся на пробный этап Внешнего независимого оценивания в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал чиновника.

Шкарлетт подтвердил, что после подписания президентом указа об отмене ВНО потребности в пробном тестировании нет. Он анонсировал разработку схемы возврата средств.

"Сообщаю, что все зарегистрировавшиеся до конца года смогут вернуть средства, которые не были использованы для подготовки к пробному ВНО. В данный момент Украинский центр оценивания качества образования разрабатывает соответствующий механизм", – заявил министр.

По его словам, вскоре детали возврата оплаты опубликуют на сайте Минобразования. Шкарлет также призвал отнестись с пониманием к коррективам в запланированных образовательных мероприятиях.

Напомним, что вступительная кампания-2022 будет проходить по специально одобренной процедуре.

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