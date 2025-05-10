Тест на витривалість після дикої ночі: як Рой Кін довів, що характер важливіший за форму

Bleep test, коли бігаєш туди-назад між двома лініями під звукові сигнали, що стають усе швидшими - справжнє випробування, яке не всі витримують навіть у хорошій формі. А тепер уявіть: пройти його з похмілля. Саме таку історію нещодавно пригадав легендарний капітан "Манчестер Юнайтед" Рой Кін.

У подкасті The Overlap, де Кін спілкувався з Іаном Райтом, Полом Скоулзом, Гарі Невіллом і Джилл Скотт, зайшла мова про фізичну форму після завершення кар'єри. І саме тоді Рой поділився своєю "історією жаху" - з початку передсезонки після тріумфального сезону-треблу з "Манчестер Юнайтед".

Це був перший сезон Стіва Макларена на посаді асистента тренера. Кін зізнався, що недооцінив новий підхід до тренувань і дозволив собі "емоційну і насичену неділю".

"Зазвичай у "Юнайтед" тобі дають кілька днів на розкачку - адаптуєшся, втягуєшся, а вже потім починаються пробіжки. А тут - понеділок. А я в неділю пішов випити, розслабитись, думав: "Та зараз буде пару легких днів, нічого серйозного". Приходимо в понеділок - і зразу bleep test! А я ще після вчорашнього, добре так "відпочив"... Очі червоні, голова гуде, думаю: "Що відбувається? Тест з самого першого дня? Ще й у першу передсезонку Стіва? Та всі тут божевільні!" - пригадав Кін.

Легендарний футболіст пригадує, що "зійшов десь на четвертому колі".

"І тут мене почало нудити! І я такий: "Ой, тільки не це..." Потім мені було соромно - взагалі не витягнув. Через кілька днів Стів мене трохи притис. А я йому: "Не парся, я підтягнусь, буду готовий". Але от той перший день - він мене просто розчавив. Реально соромно було", - розповів він.

Гарі Невілл і Пол Скоулз, які тоді були в команді, досі пам’ятають, як "приголомшливо" це виглядало.

Для кожного, хто хоч раз проходив цей тест - особливо зранку, особливо після "вечорніх розваг" - ця історія Кіна звучить дуже по-людськи. Так, він був легендою "МЮ", капітаном і прикладом сили волі, але навіть йому доводилось червоніти від сорому і страждати. І це ще раз підтверджує - характер будується не в дні тріумфу, а в моменти, коли тобі соромно, боляче й важко.