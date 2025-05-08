Суркіс, Ющенко та інші в списку дискваліфікованих УАФ: що стало причиною

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) оголосив санкції за бійку у матчі між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо" у чемпіонаті України U-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організаці ї.

Що сталося в юнацькому Класичному

Матч 26-го туру юнацької першості України завершився перемогою киян з рахунком 1:0. Єдиним голом відзначився півзахисник Богдан Редушко на 45+1 хвилині.

Однак найбільший резонанс викликала бійка, що сталася під час і після поєдинку. Перша сутичка біля лави запасних "Динамо" відбулася на 90+5 хвилині. Після того, як вдалося вгамувати пристрасті, арбітр показав червоні картки голкіперу і захиснику "гірників" – Ростиславу Баглаю та Дієго Арройо, а також оборонцю та нападнику "Динамо" – Максиму Коробову та Владиславу Геричу.

А вже після фінального свистка капітан та воротар "Динамо" В'ячеслав Суркіс почав святкувати перемогу з демонстративними жестами в сторону лави запасних "Шахтаря", спровокувавши чергову штовханину. За що також отримав червону.

Яка реакція УАФ

За результатами розслідування УАФ постановила оштрафувати обидва клуби на 50 тисяч гривень кожен. Половина суми – за неспортивну поведінку гравців протягом матчу, інша частина – за провокації та дії, що призвели до конфлікту на полі.

Також КДК зобов'язав "Шахтар" та "Динамо" організувати для своїх команд U-19 спеціальні освітні лекції. Заняття тривалістю не менше 30 хвилин мають бути присвячені темам дотримання регламенту, чесної гри та взаємоповаги у футболі.

Крім фінансового покарання, комітет ухвалив і низку дисциплінарних рішень щодо учасників інциденту. Одразу кілька гравців отримали дискваліфікації:

Від "Шахтаря" покарані: Дієго Арройо, Ростислав Баглай, Олександр Ющенко, Микита Калюжний та Олександр Башмарін. Усі вони отримали відсторонення на три матчі.

Від "Динамо" дискваліфіковані: Владислав Герич, Даніель Дехтяр та В'ячеслав Суркіс. Вони також пропустять три гри.

Не оминули санкції і тренерський штаб "гірників". Головного тренера "Шахтаря" U-19 Олексія Бєліка відсторонено на три матчі за використання образливих висловів. А тренера з фізичної підготовки Павла Онопрієнка – на такий ж термін – за застосування фізичної сили до представника суперника.

Юнацька першість України: що відомо

Після 27-ми турів у першості лідирують "Динамо" та "Шахтар". Кияни мають 74 очки, "гірники" – 70.

На "бронзу" претендують юнаки львівських "Карпат" та "Колоса" з Ковалівки – 55 та 54 пункти відповідно.

Найгірші показники – у одеського "Чорноморця" (15 очок) та черкаського ЛНЗ (13), які замикають турнірну таблицю.