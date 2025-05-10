Тест на выносливость после дикой ночи: как Рой Кин доказал, что характер важнее формы

Bleep test, когда бегаешь туда-обратно между двумя линиями под звуковые сигналы, которые становятся все быстрее - настоящее испытание, которое не все выдерживают даже в хорошей форме. А теперь представьте: пройти его с похмелья. Именно такую историю недавно вспомнил легендарный капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин.

В подкасте The Overlap, где Кин общался с Ианом Райтом, Полом Скоулзом, Гари Невиллом и Джилл Скотт, зашла речь о физической форме после завершения карьеры. И именно тогда Рой поделился своей "историей ужаса" - с начала предсезонки после триумфального сезона-требла с "Манчестер Юнайтед".

Это был первый сезон Стива Макларена в должности ассистента тренера. Кин признался, что недооценил новый подход к тренировкам и позволил себе "эмоциональное и насыщенное воскресенье".

"Обычно в "Юнайтед" тебе дают несколько дней на раскачку - адаптируешься, втягиваешься, а уже потом начинаются пробежки. А здесь - понедельник. А я в воскресенье пошел выпить, расслабиться, думал: "Да сейчас будет пару легких дней, ничего серьезного". Приходим в понедельник - и сразу bleep test! А я еще после вчерашнего, хорошо так "отдохнул"... Глаза красные, голова гудит, думаю: "Что происходит? Тест с самого первого дня? Еще и в первую предсезонку Стива? Да все здесь сумасшедшие!" - вспомнил Кин.

Легендарный футболист вспоминает, что "сошел где-то на четвертом круге".

"И тут меня начало тошнить! И я такой: "Ой, только не это..." Потом мне было стыдно - вообще не вытащил. Через несколько дней Стив меня немного прижал, а я ему: "Не парься, я подтянусь, буду готов". Но вот тот первый день - он меня просто раздавил. Реально стыдно было", - рассказал он.

Гари Невилл и Пол Скоулз, которые тогда были в команде, до сих пор помнят, как "потрясающе" это выглядело.

Для каждого, кто хоть раз проходил этот тест - особенно утром, особенно после "вечерних развлечений" - эта история Кина звучит очень по-человечески. Да, он был легендой "МЮ", капитаном и примером силы воли, но даже ему приходилось краснеть от стыда и страдать. И это еще раз подтверждает - характер строится не в дни триумфа, а в моменты, когда тебе стыдно, больно и тяжело.