Тест-системы на коронавирус сначала будут направлены в три области, - Минздрав

Тест-системы на новый тип коронавируса сначала будут направлены в три области. Об этом сообщил и.о. директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин во время брифинга в Новых Санжарах, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, первыми тест-системы для выявления коронавируса получат 3 области, а именно: Львовская, Закарпатская и Черновицкая. Так как в этих регионах проживает больше всего лиц, которые работают в Италии.

"Это - регионы, где, по нашим данным, наибольшее количество лиц, которые работали в Италии. Мы также ожидаем возвращения таких лиц в связи с ситуацией в Италии", - сказал Кузин.

Также состоится обучение специалистов-вирусологов, которые будут работать на локальном уровне.

"Мы запланировали таким образом, что это будет поэтапный процесс. Мы должны проводить обучение специалистов-вирусологов, которые работают на уровне областных лабораторных центров", - добавил он.

Напомним, тесты на коронавирус не обнаружили инфицирование в 48 эвакуированных из китайского Уханя, которые находятся в обсервации на территории медцентра "Новые Санжары".

Ранее сообщалось, что в медцентре "Новые Санжары" завершили отбор проб на коронавирус у всех людей, помещенных на обсервацию, включая медицинский и обслуживающий персонал.