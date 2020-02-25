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В Новых Санжарах завершили отбор проб у всех помещенных на обсервацию

Новости » Общество     25.02.2020 - 19:03
В Новых Санжарах завершили отбор проб у всех помещенных на обсервацию
Фото: медцентр "Новые Санжары" (ngu.gov.ua)

Первые результаты будут известны в среду, 26 февраля

В Новых Санжарах завершили отбор проб на коронавирус у всех людей, помещенных на обсервацию, включая медицинский и обслуживающий персонал. Об этом сообщил представитель оперативного штаба в Новых Санжарах, советник премьер-министра Антон Турупалов, передает правительственный портал.

По его словам, завтра, 26 февраля, будут первые результаты тестов на наличие коронавируса.

"Сегодня мы закончили отбирать пробы для тестов уже в 100 процентов людей, которые находятся в обсервации включая персоналом, который обеспечивает ее деятельность. Уже завтра получим результаты по первой части исследуемых образцов, о чем обязательно сообщим", - сказал Турупалов.

При этом в оперативном штабе отметили, что на данный момент процесс обсервации проходит в штатном режиме, все люди чувствуют себя хорошо, повышений температуры нет.

Ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, комментируя разговоры о возможности продолжения изоляции, заявила, что оснований для того, чтобы продлевать срок обсервации в санатории "Новые Санжары" более чем на 14 дней, нет.

Также РБК-Украина писало, что о состоянии здоровья людей, эвакуированных из китайского Уханя и находящихся на обсервации в Новых Санжарах Полтавской области, будут информировать каждый день, также будут сообщать о результатах их проб на коронавирус.

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