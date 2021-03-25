ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Тест на COVID перед вылетом: в Германии планируют ужесточить правила въезда, - СМИ

Новина українською → Германия, Четверг 25 марта 2021 14:19
Тест на COVID перед вылетом: в Германии планируют ужесточить правила въезда, - СМИ фото: самолет (freepik)
Автор: Андрей Василюк

Федеральное правительство Германии планирует ввести более жесткие правила въезда для граждан. Путешественники будут обязаны проходить ПЦР-тест на коронавирус перед вылетом.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на газету "Bild" и информационные агентства AFP и Reuters.

Предполагается, что новые правила введут с пятницу. Согласно проекту, который, однако, все еще находится в процессе рассмотрения в правительстве, люди должны будут подавать перевозчику перед вылетом сертификат о тестировании.

"Люди, которые не могут предъявить своему перевозчику соответствующий сертификат о тестировании до вылета, не могут быть перевезены", - говорится в проекте, который должен быть воплощен в соответствующее постановление федерального министра здравоохранения Йенса Шпана (ХДС).

Более строгие требования по въезду обусловлены тем, что "путешественники контактируют с другими людьми со всего мира, особенно во время авиаперевозок и на выезде за границу". Отмечается, что люди встречаются внутри здания аэропорта и "иногда также в тесных, плохо проветриваемых комнатах". Следовательно, существует риск того, что пассажиры будут испытывать повышенный риск заражения во время поездки.

Согласно сообщению информационного агентства Dpa, решение об обязательном тесте для всех путешественников, которые возвращаются в страну, должно быть принято в этот четверг и предварительно будет действовать до 12 мая.

Напомним, ранее на фоне критики канцлер Германии Ангела Меркель решила, что локдаун в Германии не будет сопровождаться долгими выходными на Пасху.

В Германии продолжили жесткий карантин до 18 апреля. При этом планировалось, что с 1 по 5 апреля будут закрыты почти все магазины, а религиозные службы переведут в онлайн-режим. Однако такое решение спровоцировало шквал критики со стороны бизнеса и общественности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Коронавирус
NEWS
Какой будет погода в апреле: прогноз Укргидрометцентра
Какой будет погода в апреле: прогноз Укргидрометцентра
DAILY
Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне"
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне"