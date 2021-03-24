Меркель после критики отменила длинные выходные в Германии на Пасху
Локдаун в Германии не будет сопровождаться длинными выходными на Пасху. Соответствующее решение на фоне критики приняла немецкий канцлер Ангела Меркель.
Об этом она заявила на пресс-конференции, передает DW.
По ее словам, центральное правительство и федеральные земли договорились отменить решение о длинных пасхальных выходных с 1 до 5 апреля. В итоге Берлин ограничится призывом к гражданам оставаться на время праздников дома.
Она также отметила, что длинные выходные - ошибка.
"Это ошибка только моя", - подчеркнула Меркель и добавила, что два дополнительных праздничных дня могут повлечь за собой слишком большое число проблем и вопросов.
Напомним, ранее сообщалось, что в Германии продлили жесткий карантин до 18 апреля. При этом планировалось, что с 1 по 5 апреля будут закрыты почти все магазины, а религиозные службы переведут в онлайн-режим. Но такое решение спровоцировало шквал критики со стороны бизнеса и общественности.
До этого предполагалось, что локдаун в Германии могут продлить на весь апрель.