Меркель после критики отменила длинные выходные в Германии на Пасху

Локдаун в Германии не будет сопровождаться длинными выходными на Пасху. Соответствующее решение на фоне критики приняла немецкий канцлер Ангела Меркель.

Об этом она заявила на пресс-конференции, передает DW .

По ее словам, центральное правительство и федеральные земли договорились отменить решение о длинных пасхальных выходных с 1 до 5 апреля. В итоге Берлин ограничится призывом к гражданам оставаться на время праздников дома.

Она также отметила, что длинные выходные - ошибка.

"Это ошибка только моя", - подчеркнула Меркель и добавила, что два дополнительных праздничных дня могут повлечь за собой слишком большое число проблем и вопросов.