Тест на COVID перед вильотом: в Німеччині планують посилити правила в'їзду, - ЗМІ
Федеральний уряд Німеччини планує запровадити жорсткіші правила в'їзду для громадян. Мандрівники будуть зобов'язані проходити ПЛР-тест на коронавірус перед вильотом.
Про це повідомляє Spiegel з посиланням на газету "Bild" та інформаційні агентства AFP та Reuters.
Передбачається, що нові правила запровадять з п'ятниці. Згідно з проектом, який, однак, все ще перебуває в процесі розгляду в уряді, люди матимуть подавати перевізнику перед вильотом сертифікат про тестування.
"Люди, які не можуть пред'явити своєму перевізнику відповідний сертифікат про тестування до вильоту, не можуть бути перевезені", - йдеться в проекті, який має бути втілений у відповідну постанову федерального міністра охорони здоров'я Єнса Шпана (ХДС).
Більш суворі вимоги щодо в'їзду обумовлені тим, що "мандрівники контактують з іншими людьми з усього світу, особливо під час авіаперевезень та на виїзді за кордон". Зазначається, що люди зустрічаються всередині будівлі аеропорту та в "іноді також в тісних, погано провітрюваних кімнатах". Відтак, існує ризик того, що пасажири зазнаватимуть підвищений ризик зараження під час поїздки.
Згідно з повідомленням інформаційного агентства Dpa, рішення про обов'язковий тест для всіх мандрівників, які повертаються в країну, має бути прийняте цього четверга і попередньо діятиме до 12 травня.
Нагадаємо, раніше на тлі критики канцлер Німеччини Ангела Меркель вирішила, що локдаун в Німеччині не буде супроводжуватися довгими вихідними на Великдень.
У Німеччині продовжили жорсткий карантин до 18 квітня. При цьому планувалося, що з 1 по 5 квітня будуть закриті майже всі магазини, а релігійні служби переведуть в онлайн-режим. Але таке рішення спровокувало шквал критики з боку бізнесу та громадськості.