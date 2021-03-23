В Германии продлили жесткий карантин до 18 апреля

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении карантина до 18 апреля. При этом на Пасху будут введены более жесткие ограничения.

С 1 по 5 апреля в стране будут закрыты почти все магазины. Религиозные службы переведут в онлайн-режим.

"Сейчас мы находимся в очень серьезной ситуации", - сказала Меркель.

Таким образом власти намерены сдержать третью волну коронавируса.

В субботу, 3 апреля, будут работать только продуктовые магазины. Кроме того, более жесткие правила будут применяться в тех регионах, где число зараженных в течение трех дней подряд будет превышать 100 человек на 100 тысяч населения

22 марта стало известно, что власти Германии планировали продлить локдаун до 18 апреля.

Ранее уже сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель выступает за продление локдауна на весь апрель.

До этого в Германии заявили о третьей волне коронавируса. Также третья волна наблюдается и в других странах Европейского союза.