Илона Маска хотят засудить за твит

Компания Tesla, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, получила очередную повестку в суд от Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Все через твит миллиардера в 2018 году, когда он заявил о возможности приватизации автопроизводителя.

В 2018 году Маск спросил у своих подписчиков о том, стоит ли ему продать 10% доли в Tesla. Уже в течение двух следующих дней акции компании упали на 16%.

После обвинений в мошенничестве с ценными бумагами, Tesla согласилась следить за социальными страницами Илона Маска, а именно за тем, что он пишет. Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила предпринимателя в том, что он умышленно обеспечил финансирование компании, чтобы она стала частной.

Также агентство требовало признать Маска виновным в том, что он не уважает мировое соглашение после того, как он написал в Twitter о перспективах производства компании, не получив предварительного разрешения на это. Уже в апреле 2019 года стороны договорились внести поправки в своей сделки. Также были добавлены темы о которых Маск не имеет право говорить в социальных сетях без участия юриста.

Причина сегодняшнего иска пока неизвестна, поскольку представители прессы отказываются комментировать эту ситуацию. Однако, адвокаты Маска заявили, что его твит в 2018 году был "вполне правдивым". В то же время аукционеры обвиняют предпринимателя в том, что его публикация стоила им миллиарды долларов убытков. Они требуют признать тот факт, что твиты Маска были ложными заявлениями.