ru ua
Вт, 08 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Илона Маска хотят засудить за твит

Новина українською →
Вторник 08 февраля 2022 16:58
Илона Маска хотят засудить за твит Фото: Tesla получила очередной иск в суд от Комиссии США по ценным бумагам и биржам (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Tesla, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, получила очередную повестку в суд от Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Все через твит миллиардера в 2018 году, когда он заявил о возможности приватизации автопроизводителя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

В 2018 году Маск спросил у своих подписчиков о том, стоит ли ему продать 10% доли в Tesla. Уже в течение двух следующих дней акции компании упали на 16%.

После обвинений в мошенничестве с ценными бумагами, Tesla согласилась следить за социальными страницами Илона Маска, а именно за тем, что он пишет. Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила предпринимателя в том, что он умышленно обеспечил финансирование компании, чтобы она стала частной.

Также агентство требовало признать Маска виновным в том, что он не уважает мировое соглашение после того, как он написал в Twitter о перспективах производства компании, не получив предварительного разрешения на это. Уже в апреле 2019 года стороны договорились внести поправки в своей сделки. Также были добавлены темы о которых Маск не имеет право говорить в социальных сетях без участия юриста.

Причина сегодняшнего иска пока неизвестна, поскольку представители прессы отказываются комментировать эту ситуацию. Однако, адвокаты Маска заявили, что его твит в 2018 году был "вполне правдивым". В то же время аукционеры обвиняют предпринимателя в том, что его публикация стоила им миллиарды долларов убытков. Они требуют признать тот факт, что твиты Маска были ложными заявлениями.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что SpaceX готовится к новой презентации по сверхтяжелой ракете Starship уже 10 февраля.

Также компания продемонстрировала захватывающее видео запуска ракеты Falcon 9.

Читайте РБК-Украина в Google News
Tesla
NEWS
Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерам
Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерам
DAILY
Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка