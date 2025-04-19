Tesla відклала виробництво бюджетної версії Model Y у США

Раніше Tesla пообіцяла представити доступні автомобілі в першій половині 2025 року, що могло б дати поштовх продажам компанії, що падають. За словами джерел, глобальне виробництво дешевшої версії Model Y, яка всередині компанії має кодову назву E41, має розпочатися у США. Однак запуск буде відкладено щонайменше на кілька місяців порівняно з раніше озвученими в публічних планах термінами - тепер ідеться про третій квартал поточного року або початок наступного.

Двоє джерел розповіли, що Tesla планує виготовити 250 тисяч бюджетних Model Y у США в 2026 році. Крім того, новий автомобіль планується випускати в майбутньому і в Китаї, і в Європі, про що раніше вже писало Reuters. Про затримку виробництва у США раніше не повідомляли.

Минулого місяця агентство писало, що запуск E41 в Китаї відбудеться у 2026 році. Джерела, знайомі з планами в КНР, повідомили Reuters, що E41 буде меншим і коштуватиме на 20% дешевше у виробництві, ніж оновлена Model Y. Терміни запуску в Європі поки що незрозумілі.

Також за словами трьох джерел, Tesla планує випустити спрощену версію свого компактного седана Model 3.

Фанати Tesla та інвестори давно очікують і сподіваються, що доступні моделі авто привернуть нових покупців і зупинять падіння продажів і зниження частки компанії на ринку електромобілів. Tesla також оновила свою оригінальну версію Model Y - змінивши екстер'єр та інтер'єр. Версія Long Range з повним приводом зараз коштує в США близько 49 тисяч доларів (до застосування федерального податкового кредиту в розмірі 7,5 тисяч доларів).

Зазначимо, що 2 січня Tesla повідомила про перше зниження річних поставок торік, і аналітики очікують, що цього року продажі знову впадуть через кілька причин. Зокрема, шкода репутації бренду через тісну співпрацю гендиректора Ілона Маска з президентом США Дональдом Трампом, а також підтримку вкрай правих європейських політиків.

Ще однією проблемою компанії є те, що її автомобілі старіють, а відносно дешевих моделей немає.