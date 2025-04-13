Tesla призупинила замовлення Model S і X у Китаї на тлі торгової війни
Tesla призупинила прийом нових замовлень на автомобілі Model S і Model X на своєму китайському сайті. Це сталося на тлі торгової війни між США і Китаєм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Обидва автомобілі (Model S і Model X) виробляються в США та імпортуються в Китай. Нові замовлення на ці моделі стали недоступні не тільки на сайті, але і в міні-додатку Tesla в WeChat.
Хоч компанія не пояснила причини, але це сталося на тлі посилення торговельної війни між Китаєм і США. Зокрема, у п'ятницю Пекін підвищив тарифи на імпорт із Вашингтона до 125% після того, як президент США Дональд Трамп вирішив підвищити мита на китайські товари до 145%.
Більш високі мита в США значно збільшують роздрібну вартість для китайських споживачів, роблячи ці автомобілі дорожчими за електромобілі місцевого виробництва.
Компанія Tesla в Остіні (штат Техас) постраждала менше за інших автовиробників від мит Трампа, оскільки більшу частину машин для американського ринку вона виробляє всередині Сполучених Штатів. Водночас, моделі машин Model 3 і Model Y Tesla виробляє на своєму заводі в Шанхаї - як для китайського ринку, так і на експорт в Європу, і саме ці моделі становлять більшу частину продажів компанії.
За даними аналітика Лі Янвея з Асоціації автодилерів Китаю, у 2024 році до Китаю було імпортовано 1553 автомобілі Model X і 311 Model S (нині припинені для замовлень у Китаї). Ці дві моделі склали менше 0,5% від загального обсягу поставок Tesla, який перевищив 657 000 автомобілів минулого року.
При цьому, зростання конкуренції з боку китайських виробників, таких як BYD, також негативно позначилося на продажах Tesla в Китаї. Поставки транспорту, що охоплює преміальні седани і позашляховики Tesla, а також Cybertruck, знизилися на 25% у першому кварталі по всьому світу. Переважно через відсутність оновлень моделей і критику політичних висловлювань Ілона Маска.
Фінансове становище Ілона Маска
Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що статки Ілона Маска вперше з листопада опустилися нижче 300 млрд доларів. Причиною стало те, що тарифи Трампа впливають зокрема на його найближче оточення.
Крім того, за даними WSJ, Маск прямо виступив проти тарифної політики президента США. Його підтримали й зокрема інші мільярдери.
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