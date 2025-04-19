ua en ru
Сб, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Tesla отложила производство бюджетной версии Model Y в США

Суббота 19 апреля 2025 16:19
UA EN RU
Tesla отложила производство бюджетной версии Model Y в США Фото: в 2026 году Tesla планирует выпустить 250 тысяч удешевленной Model Y (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Компания Tesla собиралась выпускать в США более дешевую версию своего популярного электрокроссовера Model Y. Однако запуск отложили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ранее Tesla пообещала представить доступные автомобили в первой половине 2025 года, что могло бы дать толчок падающим продажам компании. По словам источников, глобальное производство более дешевой версии Model Y, которая внутри компании носит кодовое название E41, должно начаться в США. Однако запуск будет отложен как минимум на несколько месяцев по сравнению с ранее озвученными в публичных планах сроками - теперь речь идет о третьем квартале текущего года или начале следующего.

Двое источников рассказали, что Tesla планирует произвести 250 тысяч бюджетных Model Y в США в 2026 году. Кроме того, новый автомобиль планируется выпускать в будущем и в Китае, и в Европе, о чем ранее уже писало Reuters. О задержке производства в США ранее не сообщалось.

В прошлом месяце агентство писало, что запуск E41 в Китае состоится в 2026 году. Источники, знакомые с планами в КНР, сообщили Reuters, что E41 будет меньше и будет стоить на 20% дешевле в производстве, чем обновленная Model Y. Сроки запуска в Европе пока неясны.

Также по словам трех источников, Tesla планирует выпустить упрощенную версию своего компактного седана Model 3.

Фанаты Tesla и инвесторы давно ожидают и надеятся, что доступные модели авто привлекут новых покупателей и остановят падение продаж и снижение доли компании на рынке электромобилей. Tesla также обновила свою оригинальную версию Model Y — изменив экстерьер и интерьер. Версия Long Range с полным приводом сейчас стоит в США около 49 тысяч долларов (до применения федерального налогового кредита в размере 7,5 тысяч долларов).

Отметим, что 2 января Tesla сообщила о первом снижении годовых поставок в прошлом году, и аналитики ожидают, что в этом году продажи снова упадут по нескольким причинам. В частности, ущерб репутации бренда из-за тесного сотрудничества гендиректора Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом, а также поддержки крайне правых европейских политиков.

Еще одной проблемой компании является то, что ее автомобили стареют, а относительно дешевых моделей нет.

Приостановка продаж Tesla в Китае

Напомним, неделю назад стало известно, что компания Tesla приостановила прием новых заказов на автомобили Model S и Model Х на своем китайском сайте. Это произошло на фоне торговой войны между США и Китаем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Tesla Автомобильный рынок
NEWS
Потери России на войне с Украиной превысили 940 тысяч военных, - Генштаб
Потери России на войне с Украиной превысили 940 тысяч военных, - Генштаб
DAILY
Доллар падает, евро растет: что это значит для цен и бюджета Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доллар падает, евро растет: что это значит для цен и бюджета Украины