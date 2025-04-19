Tesla отложила производство бюджетной версии Model Y в США

Ранее Tesla пообещала представить доступные автомобили в первой половине 2025 года, что могло бы дать толчок падающим продажам компании. По словам источников, глобальное производство более дешевой версии Model Y, которая внутри компании носит кодовое название E41, должно начаться в США. Однако запуск будет отложен как минимум на несколько месяцев по сравнению с ранее озвученными в публичных планах сроками - теперь речь идет о третьем квартале текущего года или начале следующего.

Двое источников рассказали, что Tesla планирует произвести 250 тысяч бюджетных Model Y в США в 2026 году. Кроме того, новый автомобиль планируется выпускать в будущем и в Китае, и в Европе, о чем ранее уже писало Reuters. О задержке производства в США ранее не сообщалось.

В прошлом месяце агентство писало, что запуск E41 в Китае состоится в 2026 году. Источники, знакомые с планами в КНР, сообщили Reuters, что E41 будет меньше и будет стоить на 20% дешевле в производстве, чем обновленная Model Y. Сроки запуска в Европе пока неясны.

Также по словам трех источников, Tesla планирует выпустить упрощенную версию своего компактного седана Model 3.

Фанаты Tesla и инвесторы давно ожидают и надеятся, что доступные модели авто привлекут новых покупателей и остановят падение продаж и снижение доли компании на рынке электромобилей. Tesla также обновила свою оригинальную версию Model Y — изменив экстерьер и интерьер. Версия Long Range с полным приводом сейчас стоит в США около 49 тысяч долларов (до применения федерального налогового кредита в размере 7,5 тысяч долларов).

Отметим, что 2 января Tesla сообщила о первом снижении годовых поставок в прошлом году, и аналитики ожидают, что в этом году продажи снова упадут по нескольким причинам. В частности, ущерб репутации бренда из-за тесного сотрудничества гендиректора Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом, а также поддержки крайне правых европейских политиков.

Еще одной проблемой компании является то, что ее автомобили стареют, а относительно дешевых моделей нет.