У Tesla появится рабочий прототип робота-гуманоида: Маск назвал дату

Компания Tesla готовится представить рабочий прототип своего робота-гуманоида. Компания представит человекоподобного робота Optimus к 30 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение миллиардера и основателя компании Илона Маска в Twitter.
"День искусственного интеллекта Tesla перенесен на 30 сентября, поскольку к этому времени у нас может появиться прототип Optimus", - написал Маск.
Optimus - это человекоподобный робот, над которым Tesla работает в приоритетном порядке.
Робот Optimus, по словам Маска, может в итоге решить проблему глобальной нехватки рабочей силы, а в краткосрочной перспективе может быть способен переносить предметы по заводу Tesla.
Напомним, 25 апреля Илон Маск приобрел Twitter за 44 млрд долларов. Тогда предприниматель отметил, что это соцсеть является "цифровой городской площадью, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества".
Однако позже предприниматель приостановил сделку по покупке соцсети.
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