RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Tesla з'явиться робочий прототип робота-гуманоїда: Маск назвав дату

Фото: мільярдер і підприємець Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Компанія Tesla готується представити робочий прототип свого робота-гуманоїда. Компанія представить людиноподібного робота Optimus до 30 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мільярдера і засновника компанії Ілона Маска в Twitter.

"День штучного інтелекту Tesla перенесений на 30 вересня, оскільки до цього часу у нас може з'явитися прототип Optimus", - написав Маск.

Optimus - це людиноподібний робот, над яким Tesla працює в пріоритетному порядку.

Робот Optimus, за словами Маска, може в підсумку вирішити проблему глобальної нестачі робочої сили, а в короткостроковій перспективі може бути здатний переносити предмети по заводу Tesla.

Нагадаємо, 25 квітня Ілон Маск придбав Twitter за 44 млрд доларів. Тоді підприємець зазначив, що ця соцмережа є "цифровою міською площею, де обговорюються питання, життєво важливі для майбутнього людства".

Однак пізніше підприємець призупинив угоду з купівлі соцмережі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
TeslaИлон Маск