Илон Маск приостановил сделку по приобретению Twitter
Основатель SpaceX Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter. Ожидает подсчета количества поддельных аккаунтов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Соглашение с Twitter приостановлена в ожидании подробностей, подтверждающих расчеты о том, что спам и поддельные аккаунты действительно составляют менее 5% пользователей", - написал Маск.
Недавно компания сообщила о том, что в первом квартале текущего года, на фейковые аккаунты приходилось менее 5% ежедневных активных пользователей, которые монетизируются. Маск, со своей стороны, отметил, что одним из его приоритетных заданий будет удаление "спам-ботов" с платформы.
Во время последних торгов, акции сервиса микроблогов упали на 20%.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что миллиардер планирует разблокировать аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter. По его мнению, блокировка была "морально плохим решением".
Между тем, согласно данным издания Reuters, Маск может лично возглавить социальную сеть после ее приобретения.
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