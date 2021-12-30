Tesla отзывает почти полмиллиона электромобилей: причина
Фото: Tesla отзывает почти 500 тысяч электромобилей (Getty Images)
Компания Tesla объявила о масштабной отзывной компании. Она коснется более 475 тысяч электромобилей Model 3 и Model S.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщила Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA), отзыв автомобилей Tesla связан камерой заднего вида, багажником и капотом. Решение проблем затронет модели Model 3 и Model S, выпущенные с 2014 по 2021 года.
Агентство не смогло связаться с Tesla для получения комментариев. В NHTSA уточнили, что проблемы с камерой заднего вида увеличивает риск столкновения.
Напомним, в декабре Tesla остановила продажи Model S и Model X за пределами США и Канады.
Отметим, в начале декабря Tesla отозвала на ремонт более 20 тысяч электрических кроссоверов Model Y.