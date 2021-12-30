Tesla отзывает почти полмиллиона электромобилей: причина

Компания Tesla объявила о масштабной отзывной компании. Она коснется более 475 тысяч электромобилей Model 3 и Model S.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как сообщила Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA), отзыв автомобилей Tesla связан камерой заднего вида, багажником и капотом. Решение проблем затронет модели Model 3 и Model S, выпущенные с 2014 по 2021 года.

Агентство не смогло связаться с Tesla для получения комментариев. В NHTSA уточнили, что проблемы с камерой заднего вида увеличивает риск столкновения.