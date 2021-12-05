ru ua
Вс, 05 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Железо подвело: Tesla вызывает на ремонт более 20 тысяч электромобилей

Новина українською →
Воскресенье 05 декабря 2021 08:00
Железо подвело: Tesla вызывает на ремонт более 20 тысяч электромобилей Электрический кроссовер Tesla Model Y (Фото: Tesla)
Автор: Александр Мороз

Компания Tesla объявила о масштабной отзывной компании, которая коснется 21 599 электрических кроссоверов Model Y. Проверке и ремонту подлежат машины, собранные в Китае в период с 4 февраля по 30 октября 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Electrek.

Согласно заявлению Государственной администрации по регулированию рынка Китая (SAMR), подразделение Tesla Shanghai подало план отзыва 21 599 электромобилей Model Y, произведенных в стране.

Автопроизводитель упомянул проблемы, связанные с прочностью передних и задних поворотных кулаков, заявив, что они, возможно, не соответствуют конструктивным требованиям автопроизводителя.

Железо подвело: Tesla вызывает на ремонт более 20 тысяч электромобилей

"В некоторых автомобилях, подпадающих под действие этого отзыва, прочность передних и задних поворотных кулаков может не соответствовать проектным требованиям. Поворотный кулак может деформироваться или сломаться во время использования транспортного средства, а тяга подвески может выпасть из поворотного кулака в условиях экстремальной нагрузки, что влияет на управляемость транспортного средства и увеличивает риск аварии", - говорится в сообщении.

Tesla Shanghai бесплатно проверит передние и задние поворотные кулаки у кроссоверов Model Y, произведенных в указанный период, и заменят любые компоненты, которые не соответствуют конструктивным требованиям.

Владельцам Model Y советуют осторожно водить автомобиль и как можно скорее обратиться в сервисный центр. Кроме того, Tesla уведомит их "заказным письмом, электронной почтой и т.д."

Напомним, что компания Tesla отозвала заявку на получение финансовой помощи от Евросоюза для завода по производству аккумуляторов в окрестностях Берлина. Потенциально автопроизводитель мог получить 1,14 млрд евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Tesla
Мнения
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения