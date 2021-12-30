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Tesla відкликає майже півмільйона електромобілів: причина

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Вашингтон, Четвер 30 грудня 2021 22:02
Tesla відкликає майже півмільйона електромобілів: причина Фото: Tesla відкликає майже 500 тисяч електромобілів (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Компанія Tesla оголосила про масштабну відкликну компанію. Вона торкнеться понад 475 тисяч електромобілів Model 3 і Model S.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомила Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA), відкликання автомобілів Tesla пов'язане камерою заднього виду, багажником і капотом. Вирішення проблем торкнеться моделі Model 3 і Model S, випущені з 2014 по 2021 роки.

Агентство не змогло зв'язатися з Tesla для отримання коментарів. У NHTSA уточнили, що проблеми з камерою заднього виду збільшує ризик зіткнення.

Нагадаємо, у грудні Tesla зупинила продажі Model S і Model X за межами США і Канади.

Зазначимо, на початку грудня Tesla відкликала на ремонт понад 20 тисяч електричних кросоверів Model Y.

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