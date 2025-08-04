Tesla отримала штраф у понад 300 млн доларів: до чого тут автопілот

У Флориді суд присяжних визнав Tesla винною у смертельній аварії 2019 року, коли електромобіль Model S на автопілоті влетів у припарковану машину.

Внаслідок ДТП загинула Найбель Бенавідес Леон, а її колишній хлопець Діллон Ангуло отримав серйозні травми. Суд зобов’язав Tesla виплатити понад 329 мільйонів доларів компенсації та штрафів - це перший випадок, коли автопілот компанії визнали причетним до смертельної аварії.

Розслідування показало, що водій відволікся, піднімаючи телефон, не зупинився на знаках і проїхав перехрестя на швидкості близько 100 км/год. Він заявив, що автопілот не попередив його про небезпеку. Експерти кажуть, що присяжні винесли вирок тільки тому, що знайшли дефект у програмному забезпеченні автопілота.

Позивачі стверджують, що Tesla дозволила використовувати автопілот і поза автомагістралями, де система працює ненадійно. Хоч Ілон Маск раніше запевняв, що автопілот "водить краще за людей", тепер компанія може зіткнутися з новими судовими позовами.

Tesla вже заявила про намір оскаржити рішення. Після вироку акції компанії впали, а плани Маска запустити роботаксі наступного року опинилися під загрозою.